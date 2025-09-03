Aufatmen bei Autofahrern: Bundesstraße 171 am Markt in Marienberg bald wieder offen

Marienberg
Die abseits des Marktes verlegten Bushaltestellen kehren an die ursprünglichen Standorte zurück. Die Markierungen auf der Bundesstraße sind fast fertig. Wie geht es nach deren Freigabe weiter?
Die Arbeiten an der Bundesstraße 171 im Stadtzentrum von Marienberg stehen kurz vor ihrem Abschluss. Die Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn sind bereits in vollem Gange. Am Freitag soll der Abschnitt von der Kirchstraße über den Markt bis kurz vor der Kreuzung Annaberger Straße/Katharinenstraße fertiggestellt und wieder für den Verkehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.