Aus 160 mach 600: Deutscheinsiedel hält Jubiläum in besonderem Foto fest

Marienberg
In Deutscheinsiedel stieg am Wochenende die 600-Jahrfeier. Zum Start des Jubiläums wurde ein besonderes Foto geschossen.
In Deutscheinsiedel ist am Wochenende groß gefeiert worden. Der kleine Ortsteil von Deutschneudorf blickt auf eine 600-jährige Geschichte zurück. Dafür sollte ein denkwürdiger Moment geschaffen und mit einem Foto festgehalten werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.