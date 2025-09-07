Aus 160 mach 600: Deutscheinsiedel hält Jubiläum in besonderem Foto fest

In Deutscheinsiedel stieg am Wochenende die 600-Jahrfeier. Zum Start des Jubiläums wurde ein besonderes Foto geschossen.

In Deutscheinsiedel ist am Wochenende groß gefeiert worden. Der kleine Ortsteil von Deutschneudorf blickt auf eine 600-jährige Geschichte zurück. Dafür sollte ein denkwürdiger Moment geschaffen und mit einem Foto festgehalten werden.