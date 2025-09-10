Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heiner Stephani spielte zur Ausstellungseröffnung auf einem Bandoneon.
Heiner Stephani spielte zur Ausstellungseröffnung auf einem Bandoneon. Bild: Kristian Hahn
Heiner Stephani spielte zur Ausstellungseröffnung auf einem Bandoneon.
Heiner Stephani spielte zur Ausstellungseröffnung auf einem Bandoneon. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Aus dem Erzgebirge nach Südamerika: Ausstellung zeigt argentinisches Kulturerbe
Von Liv Grete Willsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Olbernhau können Besucher die Ausstellung „Musik muss sei“ besuchen. Viele Instrumente daraus wurden einst in der Stadt hergestellt. Dazu zählt das Bandoneon.

Konzertina, Bandoneon oder Wiener Clubharmonika: Diese Namen sind nicht jedermann geläufig. Dabei haben die Instrumente ihren Ursprung in Olbernhau. Dazu gibt es im Stadtmuseum die Sonderausstellung „Musik muss sei“. Sie ist noch bis zum 10. Januar zu sehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
05.09.2025
3 min.
Schönes mittleres Erzgebirge: Bei diesen Veranstaltungen zeigt die Region, was sie zu bieten hat
Uwe Kempe und der Olbernhauer Bergbauverein feiern am Wochenende gleich doppelt.
Ob Bergbautradition, Musik oder Natur – Das mittlere Erzgebirge hat viele schöne Seiten. „Freie Presse“ gibt Tipps, wo man sich am Wochenende die besten Eindrücke holen kann.
Joseph Wenzel
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
30.07.2025
3 min.
Bibliothek in Olbernhau eröffnet: Wer ist die neue Herrin über (fast) 20.000 Bücher?
Sabine Fritzsch (l.) hat die Leitung der Bibliothek an Stephanie Held übergeben.
Die Olbernhauer Bibliothek ist vom Rittergut ins Herz der Stadt umgezogen. Zur Eröffnung wurde auch die Leitung übergeben. Die Neue an der Spitze ist eine Altbekannte.
Joseph Wenzel
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel