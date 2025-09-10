Aus dem Erzgebirge nach Südamerika: Ausstellung zeigt argentinisches Kulturerbe

In Olbernhau können Besucher die Ausstellung „Musik muss sei“ besuchen. Viele Instrumente daraus wurden einst in der Stadt hergestellt. Dazu zählt das Bandoneon.

Konzertina, Bandoneon oder Wiener Clubharmonika: Diese Namen sind nicht jedermann geläufig. Dabei haben die Instrumente ihren Ursprung in Olbernhau. Dazu gibt es im Stadtmuseum die Sonderausstellung „Musik muss sei“. Sie ist noch bis zum 10. Januar zu sehen.