Ausbau Mobilfunknetz: Vodafone stopft weitere weiße Löcher in Marienberg

Vodafone plant 22 Bauprojekte im Erzgebirge, um die mobilen Datenautobahnen auszubauen. In Marienberg betrifft das zwei Vorhaben: In Pobershau wird ein bestehender Mobilfunkmast erweitert und in Reitzenhain ein neuer Funkmast gebaut. Beide Projekte sollen bis Mitte 2024 umgesetzt werden.