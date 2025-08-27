Ausstellung in Olbernhau zeigt das Große im Kleinen

Marienberg
Neben Geduld ist eine ruhige Hand nötig, um aus einem Blatt ein Kunstwerk werden zu lassen. Bei einem Künstlertreff kann dazu Näheres erfahren werden.
Der Kunst, Vergängliches festzuhalten hat sich Sigrid Dujka (im Bild mit ihrem Mann Hans-Peter) verschrieben. Unter dem Titel „Pflanzenspuren – Collagen aus Blüten und Blättern“ zeigt die Stollbergerin in der Galerie der Stadtwerke in Olbernhau über 60 ihrer Kompositionen, darunter eine Libelle, gestickt auf ein Blatt des Japanischen...
