ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Bäckereifiliale in Marienberg im Visier: Einbrecher kehrt in der Nacht zurück und schlägt zu

Der Täter hat eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet.
Der Täter hat eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Bild: Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa
Der Täter hat eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet.
Der Täter hat eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Bild: Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa
Marienberg
Bäckereifiliale in Marienberg im Visier: Einbrecher kehrt in der Nacht zurück und schlägt zu
Redakteur
Von Mike Baldauf
In einer Marienberger Bäckereifiliale verschafft sich ein Unbekannter Zutritt: Beim zweiten Besuch wird klar, dass es sich nicht um einen „kurzen Abstecher“ handelt.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag eine Bäckereifiliale in Marienberg ins Visier genommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurde zwischen 1.35 Uhr und 2.40 Uhr eine Tür des Geschäfts an der Johann-Ehrenfried-Wagner-Straße aufgetreten. Der Täter hielt sich zunächst nur kurz in den Räumen auf.
