Bäckereifiliale in Marienberg im Visier: Einbrecher kehrt in der Nacht zurück und schlägt zu

In einer Marienberger Bäckereifiliale verschafft sich ein Unbekannter Zutritt: Beim zweiten Besuch wird klar, dass es sich nicht um einen „kurzen Abstecher“ handelt.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag eine Bäckereifiliale in Marienberg ins Visier genommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurde zwischen 1.35 Uhr und 2.40 Uhr eine Tür des Geschäfts an der Johann-Ehrenfried-Wagner-Straße aufgetreten. Der Täter hielt sich zunächst nur kurz in den Räumen auf.