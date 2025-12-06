„Bauer sucht Frau“: Herz-Schmerz, Tränen, Emotionen bei Michaelas Abschied aus dem Erzgebirge

Zum Ende der Hofwoche in Pfaffroda überschlagen sich die Gefühle. Thomas möchte seine „Maus“ am liebsten gar nicht mehr loslassen, und Michaela verspricht: „Jetzt hast du mich an der Backe.“

Das war’s. Die Hofwoche in Pfaffroda ist vorbei. Michaela packt ihren Koffer. Für sie geht es zurück in ihre hessische Heimat, zurück in ihren bisherigen Alltag. Gleichzeitig verlassen sie und Thomas damit auch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ – bis zum Finale am 23. Dezember. Doch da ist erst einmal der große Abschied von Thomas,... Das war’s. Die Hofwoche in Pfaffroda ist vorbei. Michaela packt ihren Koffer. Für sie geht es zurück in ihre hessische Heimat, zurück in ihren bisherigen Alltag. Gleichzeitig verlassen sie und Thomas damit auch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ – bis zum Finale am 23. Dezember. Doch da ist erst einmal der große Abschied von Thomas,...