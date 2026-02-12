Baumfällarbeiten im Erzgebirge führen zu Straßensperrung

Marienberg
Die Straße zwischen Pfaffroda und Dörnthal wird vom 16. bis 20. Februar gesperrt. Vor und nach den Fällarbeiten soll die Straße aber befahrbar sein.
Zwischen Pfaffroda und Dörnthal werden in den nächsten Tagen Bäume gefällt, weswegen die Ortsverbindungsstraße (S 215) während der Arbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden muss. Die Einschränkungen gelten vom 16. bis 20. Februar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Pfaffroda und Dörnthal in Höhe des Dörnthaler Teiches. „Die...
