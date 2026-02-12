MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Baumfällarbeiten machen eine Straßensperrung zwischen Pfaffroda und Dörnthal erforderlich.
Baumfällarbeiten machen eine Straßensperrung zwischen Pfaffroda und Dörnthal erforderlich. Bild: Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Baumfällarbeiten machen eine Straßensperrung zwischen Pfaffroda und Dörnthal erforderlich.
Baumfällarbeiten machen eine Straßensperrung zwischen Pfaffroda und Dörnthal erforderlich. Bild: Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Marienberg
Baumfällarbeiten im Erzgebirge führen zu Straßensperrung
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Straße zwischen Pfaffroda und Dörnthal wird vom 16. bis 20. Februar gesperrt. Vor und nach den Fällarbeiten soll die Straße aber befahrbar sein.

Zwischen Pfaffroda und Dörnthal werden in den nächsten Tagen Bäume gefällt, weswegen die Ortsverbindungsstraße (S 215) während der Arbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden muss. Die Einschränkungen gelten vom 16. bis 20. Februar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Pfaffroda und Dörnthal in Höhe des Dörnthaler Teiches. „Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
24.01.2026
1 min.
Straßensperrung in Scharfenstein: Was Autofahrer ab Montag beachten müssen
Wegen Baumfällarbeiten ist die Bahnhofstraße in Scharfenstein gesperrt.
Wegen Baumfällarbeiten ist die Durchfahrt auf der Bahnhofstraße in Scharfenstein nicht mehr möglich. Die Umleitung ist weiträumig.
Michael Felber
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
21.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Havarie an Trinkwasserleitung und Baumfällarbeiten führen zu Straßensperrungen
Nach einer Havarie an der Trinkwasserleitung kommt es zu einer Vollsperrung der Turnvater-Jahn-Straße.
Die Turnvater-Jahn-Straße in Frohnau wird wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Die Umleitung betrifft auch den Nahverkehr. In Sehma ist die Schlettauer Straße dicht.
Holk Dohle
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
Mehr Artikel