Gehölzpflege und mehr an Teich im Erzgebirge

Marienberg
Am Dörnthaler Teich bei Olbernhau werden Bäume und Sträucher beschnitten und Totholz aus den Baumkronen entfernt. Die Arbeiten dienen der Verkehrssicherheit und gehören zum Pflegekonzept fürs Gebiet.
Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen führt ab 16. Februar Gehölzpflege am Dörnthaler Teich durch. Wie die Landesbehörde mitteilt, sind die Arbeiten in dem Olbernhauer Ortsteil Teil eines umfassenden Pflegekonzepts für das Gebiet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.