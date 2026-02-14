MENÜ
Vor zwei Jahren wurden am Ufer des abgelassenen Dörnthaler Teiches Bäume und Sträucher gefällt.
Vor zwei Jahren wurden am Ufer des abgelassenen Dörnthaler Teiches Bäume und Sträucher gefällt.
Marienberg
Gehölzpflege und mehr an Teich im Erzgebirge
Von Holk Dohle
Am Dörnthaler Teich bei Olbernhau werden Bäume und Sträucher beschnitten und Totholz aus den Baumkronen entfernt. Die Arbeiten dienen der Verkehrssicherheit und gehören zum Pflegekonzept fürs Gebiet.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen führt ab 16. Februar Gehölzpflege am Dörnthaler Teich durch. Wie die Landesbehörde mitteilt, sind die Arbeiten in dem Olbernhauer Ortsteil Teil eines umfassenden Pflegekonzepts für das Gebiet.
