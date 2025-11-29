Blumenauer Grundschüler setzten Pyramide in Gang

Dutzende Blumenauer und Gäste verfolgten zunächst ein Programm der Grundschüler, ehe die Ortspyramide in angeschoben wurde.

Die Blumenauer Ortspyramide dreht seit 1979 zur Advents- und Weihnachtszeit in dem heutigen Olbernhauer Ortsteil ihre Runden. Gebaut von Einwohnern unter Federführung von Wilfried Baldauf, einem Entwickler des Spielzeugkombinats Vero, hatte das zweistöckige Exemplar jahrelang seinen Platz vor dem Gemeindeamt. Seit drei Jahren nun dreht sich die...