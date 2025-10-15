Blutiges Szenario im Amtsgericht Marienberg: Polizei übt den Ernstfall

Blaulicht, Schreie, Schüsse – im Amtsgericht herrscht Ausnahmezustand. Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz trainieren den Ernstfall. Was ein Richter dazu sagt.

Zwei Tote, drei Schwer- und drei Leichtverletzte – im Amtsgericht Marienberg herrscht am Mittwochvormittag Ausnahmezustand. Kurz nach 9 Uhr eskaliert die Situation: Zwei Angeklagte, unzufrieden mit dem Urteil, drehen durch. Mit Messern bewaffnet, gehen sie auf Richter und Justizangestellte los.