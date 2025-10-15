Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei schwerbewaffnete Polizisten dringen zum Amtsgericht Marienberg vor.
Zwei schwerbewaffnete Polizisten dringen zum Amtsgericht Marienberg vor. Bild: Thomas Wittig
Zwei schwerbewaffnete Polizisten dringen zum Amtsgericht Marienberg vor.
Zwei schwerbewaffnete Polizisten dringen zum Amtsgericht Marienberg vor. Bild: Thomas Wittig
Marienberg
Blutiges Szenario im Amtsgericht Marienberg: Polizei übt den Ernstfall
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Blaulicht, Schreie, Schüsse – im Amtsgericht herrscht Ausnahmezustand. Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz trainieren den Ernstfall. Was ein Richter dazu sagt.

Zwei Tote, drei Schwer- und drei Leichtverletzte – im Amtsgericht Marienberg herrscht am Mittwochvormittag Ausnahmezustand. Kurz nach 9 Uhr eskaliert die Situation: Zwei Angeklagte, unzufrieden mit dem Urteil, drehen durch. Mit Messern bewaffnet, gehen sie auf Richter und Justizangestellte los.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
18:00 Uhr
4 min.
Prozess: Erzgebirger hortet Maschinenpistolen und Sturmgewehre, Polizei entdeckt noch mehr
Verbrechen nach dem Waffengesetz: Der Mann aus dem Erzgebirge wurde verurteilt. Rechts: sein Verteidiger Ulf Weinhold.
Während einer Durchsuchung wurden auch Schwibbögen mit verbotenen NS-Parolen, Hakenkreuzen und Porträts von Adolf Hitler gefunden. Ein verzweifelter Entschluss brachte die Ermittler erst auf die Spur.
Georg Müller
23.09.2025
3 min.
Drogen in Marienberger Supermarkt versteckt: Angeklagter streitet Vorwürfe ab
Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Torsten Landgraf.
Ein Tschetschene soll hinter Tütensuppe Crystal Meth deponiert haben. Er sagt: Zu jenem Zeitpunkt sei er im Gefängnis gewesen. Als Täter kommt der Mann dennoch infrage.
Georg Müller
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel