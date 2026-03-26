Einsatzkräfte absolvieren große Übung in Flugplatzgebäude im Erzgebirge

Stollberg
Mehr als 50 Polizisten und weitere Rettungskräfte sind am Mittwoch zum Verkehrslandeplatz Jahnsdorf ausgerückt. Die angenommene Lage war ernst. Was bekannt ist.
Mehr als 50 Einsatzkräfte der Polizei und weitere Rettungskräfte haben am Mittwoch eine Übung im Flugplatzgebäude des Verkehrslandeplatzes in Jahnsdorf absolviert. Laut der Polizeidirektion Chemnitz ging es um eine lebensbedrohliche Einsatzlage.
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