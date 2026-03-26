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Rettungskräfte standen am nahen Feuerwehrtechnischen Zentrum Pfaffenhain in Bereitschaft.
Rettungskräfte standen am nahen Feuerwehrtechnischen Zentrum Pfaffenhain in Bereitschaft. Foto: Harry Haertel
Rettungskräfte standen am nahen Feuerwehrtechnischen Zentrum Pfaffenhain in Bereitschaft.
Rettungskräfte standen am nahen Feuerwehrtechnischen Zentrum Pfaffenhain in Bereitschaft. Foto: Harry Haertel
Stollberg
Einsatzkräfte absolvieren große Übung in Flugplatzgebäude im Erzgebirge
Redakteur
Von Annett Honscha
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Mehr als 50 Polizisten und weitere Rettungskräfte sind am Mittwoch zum Verkehrslandeplatz Jahnsdorf ausgerückt. Die angenommene Lage war ernst. Was bekannt ist.

Mehr als 50 Einsatzkräfte der Polizei und weitere Rettungskräfte haben am Mittwoch eine Übung im Flugplatzgebäude des Verkehrslandeplatzes in Jahnsdorf absolviert. Laut der Polizeidirektion Chemnitz ging es um eine lebensbedrohliche Einsatzlage.
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