Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Blutroter Erdtrabant über dem Erzgebirge: Das sind die schönsten Mond-Aufnahmen aus der Region

Gegen 20.50 Uhr war auch in Olbernhau ein blutroter Mond zu beobachten.
Gegen 20.50 Uhr war auch in Olbernhau ein blutroter Mond zu beobachten. Bild: Kristian Hahn
Gegen 20.50 Uhr war auch in Olbernhau ein blutroter Mond zu beobachten.
Gegen 20.50 Uhr war auch in Olbernhau ein blutroter Mond zu beobachten. Bild: Kristian Hahn
 4 Bilder
Marienberg
Blutroter Erdtrabant über dem Erzgebirge: Das sind die schönsten Mond-Aufnahmen aus der Region
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in Asien eine totale Mondfinsternis zu beobachten war, gelangen Fotografen hierzulande spektakuläre Aufnahmen eines Blutmondes. Wie haben sie das gemacht?

Ein seltenes Himmelsphänomen war am Sonntagabend im Erzgebirge zu beobachten. Im Laufe einer Mondfinsternis färbte sich der Erdtrabant am Abend für einige Minuten blutrot. Ab etwa 20.45 Uhr war das Phänomen für rund eine halbe Stunde sichtbar. Vielerorts war auch das Wetter gnädig. So verzogen sich einzelne Wolken am Nachmittag und gaben am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
05.09.2025
3 min.
Schönes mittleres Erzgebirge: Bei diesen Veranstaltungen zeigt die Region, was sie zu bieten hat
Uwe Kempe und der Olbernhauer Bergbauverein feiern am Wochenende gleich doppelt.
Ob Bergbautradition, Musik oder Natur – Das mittlere Erzgebirge hat viele schöne Seiten. „Freie Presse“ gibt Tipps, wo man sich am Wochenende die besten Eindrücke holen kann.
Joseph Wenzel
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
05.09.2025
4 min.
Blutmond über Sachsen: Wie gut wird das seltene Himmelsphänomen am Sonntag zu sehen sein?
Am Sonntag wird der Mond auch am Himmel über Sachsen blutrot erscheinen.
Am Sonntagabend lohnt sich auch in Sachsen ein Blick gen Osten. Der Mond wird blutrot erscheinen. Doch selbst wenn das Wetter mitspielt: Es gibt einen Haken.
Jürgen Becker
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel