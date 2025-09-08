Blutroter Erdtrabant über dem Erzgebirge: Das sind die schönsten Mond-Aufnahmen aus der Region

Während in Asien eine totale Mondfinsternis zu beobachten war, gelangen Fotografen hierzulande spektakuläre Aufnahmen eines Blutmondes. Wie haben sie das gemacht?

Ein seltenes Himmelsphänomen war am Sonntagabend im Erzgebirge zu beobachten. Im Laufe einer Mondfinsternis färbte sich der Erdtrabant am Abend für einige Minuten blutrot. Ab etwa 20.45 Uhr war das Phänomen für rund eine halbe Stunde sichtbar. Vielerorts war auch das Wetter gnädig. So verzogen sich einzelne Wolken am Nachmittag und gaben am...