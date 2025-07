Bombe, Ball, Bergwerk – Das ist am Wochenende im mittleren Erzgebirge los

Ob Lesung mit einem explosiven Titel oder Einblicke in die Unterwelt des Erzgebirges: In der Region finden an den freien Tagen spannende Veranstaltungen statt.

Wo sich am Wochenende der Besuch lohnt:Lesung in Pobershau: Der Autor Lothar Becker kommt am Sonntag für eine Lesung in die Pobershauer Böttcherfabrik. Im Gepäck hat er sein Werk mit dem explosiven Titel „Als Großvater im Jahr 1927 mit einer Bombe in den Dorfbach sprang, um die Weltrevolution in Gang zu setzen". Ab 15 Uhr gibt es Kaffee...