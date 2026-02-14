Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“

Marienberg
Deutschneudorf. Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Freie Presse: Herr Hoffmann, im Nachbarort Heidersdorf surfen die Einwohner bereits mit Höchstgeschwindigkeit im Internet. Wie ist der Stand beim Breitbandausbau in Deutschneudorf?
