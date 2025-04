Bundespolizei stellt am Grenzübergang Reitzenhain mit Haftbefehl gesuchten Mann

Bei einer Kontrolle ist der Polizei ein mutmaßlicher Straftäter ins Netz gegangen. Er soll an Bandendiebstählen beteiligt gewesen sein.

Reitzenhain.

Der Bundespolizei ist es am Grenzübergang Reitzenhain gelungen, einen mutmaßlichen Straftäter zu stellen. Laut Mitteilung hatte es am 7. März eine Kontrolle durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gegeben. Dabei sei auch ein 41-jähriger Rumäne überprüft worden. Die Überprüfung ergab laut Mitteilung einen Treffer. Es wurde festgestellt, dass der Mann wegen eines Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Münster zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der Gesuchte steht demnach im Verdacht, an Bandendiebstählen beteiligt gewesen zu sein. Der 41-Jährige soll mit weiteren Komplizen zahlreiche Diebstähle in verschiedenen Läden begangen haben. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und ins Gefängnis gebracht. (Reu)