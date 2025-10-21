Bundestagsabgeordnete kommt ins Erzgebirge: Gesprächs-Marathon für Nora Seitz in Olbernhau

Die Abgeordnete stellt sich am Mittwoch Vertretern aus Wirtschaft, Pflege, Politik und Bildung. Am Abend steht sie auch den Bürgern Rede und Antwort.

Die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz (CDU) kommt am Mittwoch für einen Speed-Dating-Marathon nach Olbernhau. In der Stadt wird sie in sieben je einstündigen Treffen Vertreter aus Wirtschaft, Pflege, Politik und Bildung treffen. Zum Abschluss steht ab 18.30 Uhr eine offene Gesprächsrunde für interessierte Bürger im Theater Variabel auf dem...