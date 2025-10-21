Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz kommt am Mittwoch nach Olbernhau.
Die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz kommt am Mittwoch nach Olbernhau. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz kommt am Mittwoch nach Olbernhau.
Die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz kommt am Mittwoch nach Olbernhau. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Marienberg
Bundestagsabgeordnete kommt ins Erzgebirge: Gesprächs-Marathon für Nora Seitz in Olbernhau
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Abgeordnete stellt sich am Mittwoch Vertretern aus Wirtschaft, Pflege, Politik und Bildung. Am Abend steht sie auch den Bürgern Rede und Antwort.

Die Bundestagsabgeordnete Nora Seitz (CDU) kommt am Mittwoch für einen Speed-Dating-Marathon nach Olbernhau. In der Stadt wird sie in sieben je einstündigen Treffen Vertreter aus Wirtschaft, Pflege, Politik und Bildung treffen. Zum Abschluss steht ab 18.30 Uhr eine offene Gesprächsrunde für interessierte Bürger im Theater Variabel auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
04.10.2025
1 min.
Überfall im Erzgebirge: Mann in Olbernhau niedergeschlagen und ausgeraubt
Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Olbernhau nach den Tätern.
Die Polizei sucht nach drei Tätern, die an dem Angriff beteiligt waren. Was derzeit zu dem Überfall bekannt ist.
Joseph Wenzel
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
10.10.2025
2 min.
Mobilfunk im Erzgebirge vorübergehend eingeschränkt – Vodafone baut Netz aus
In Olbernhau wird eine Mobilfunkstation modernisiert.
In der Region um Olbernhau kann es Mitte Oktober zu Problemen beim Mobilfunk kommen. Der Anbieter Vodafone modernisiert die örtliche Funkstation.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel