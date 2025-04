„Da lachen sich die Eigentümer ins Fäustchen“ – Olbernhauer Stadtrat soll über Abrissverfahren entscheiden

In den vergangenen Jahren hat die Stadt mehrere Brachen abreißen lassen. Sie wurden zuvor aus privater Hand gekauft. Per Antrag soll diese Praxis nun strenger reguliert werden.

Es fällt an vielen Stellen in Olbernhau auf: Das Stadtbild hat sich in den zurückliegenden Jahren nachhaltig verändert und ist offener geworden. Ob die alte Lehrwerkstadt an der Blumenauer Straße oder der ehemalige Gasthof an der Blumenauer Hauptstraße – vielerorts sind in der jüngeren Vergangenheit Brachen abgerissen worden. Weitere...