Das 18,9-Milliarden-Euro-Wasserstoffprojekt: Stadt im Erzgebirge ist dabei

Marienberg
In Deutschland soll ein Wasserstoffkernnetz entstehen. Dafür werden auch bereits bestehende Erdgas-Pipelines umgebaut. Olbernhau spielt in diesem Vorhaben eine Rolle. Was ist geplant?
Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte der Gegenwart in Deutschland und Olbernhau bildet einen wichtigen Baustein für das Vorhaben: Bis zum Jahr 2032 soll in Deutschland ein sogenanntes Wasserstoffkernnetz entstehen. Ziel des Vorhabens ist es, die Energieversorgung wichtiger Industriezweige von Erdgas auf Wasserstoff umzustellen. Was...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.