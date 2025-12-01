Das Erbe des Erzgebirges in Metall gegossen – Museum zeigt besondere Schau

Marienberg
Im Olbernhauer Stadtmuseum wurde die Weihnachtsschau eröffnet. Die Werke des Gießers Lothar Herrmann zeigen die Arbeit unter Tage – einmal ganz realistisch und einmal märchenhaft.
Ein durch und durch erzgebirgischer Charakterzug steckt in der diesjährigen Weihnachtsausstellung des Olbernhauer Stadtmuseums: Was noch gebraucht werden könnte, wird nicht weggeworfen; was zu gut für den Ofen ist, geht nicht durch die Esse.
