MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Das Erzgebirge auf internationaler Bühne: Kunsthandwerker wecken Emotionen auf der Christmasworld

Ringo Müller gehört mit seinem Familienunternehmen aus Seiffen zu den Ausstellern in Frankfurt.
Ringo Müller gehört mit seinem Familienunternehmen aus Seiffen zu den Ausstellern in Frankfurt. Bild: K. Hahn
Ringo Müller gehört mit seinem Familienunternehmen aus Seiffen zu den Ausstellern in Frankfurt.
Ringo Müller gehört mit seinem Familienunternehmen aus Seiffen zu den Ausstellern in Frankfurt. Bild: K. Hahn
Marienberg
Das Erzgebirge auf internationaler Bühne: Kunsthandwerker wecken Emotionen auf der Christmasworld
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 6. Februar trifft sich in Frankfurt am Main die internationale Deko- und Festschmuckbranche. Mittendrin die Erzgebirger mit ihrer Handwerkskunst. Auch auf der Suche nach neuem Fokus.

Während im Erzgebirge am 2. Februar die letzten Lichter der zu Ende gehenden Weihnachtszeit ausgehen, funkeln in Frankfurt am Main bald die ersten Lichter der nächsten Weihnacht – bei der Christmasworld, einer der wichtigsten Messen für die internationale Deko- und Festschmuckbranche. Mittendrin vom 6. bis zum 10. Februar die Sachsen –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
15:25 Uhr
2 min.
Erzgebirgisches Kunsthandwerk zeigt Neuheiten
Holzkunst aus dem Erzgebirge ist auch in Übersee beliebt. Doch wird sich dort der Markt angesichts der US-Zölle weiter entwickeln? (Symbolbild)
Der Frühling lässt noch auf sich warten, doch die Kunsthandwerker im Erzgebirge haben schon die nächste Weihnachtssaison im Blick. Dazu zeigen sie ihre Produkte vor internationalem Fachpublikum.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
06.01.2026
2 min.
Kunsthandwerk überwiegend zufrieden mit Weihnachtsgeschäft
Räucherfiguren aus dem Erzgebirge wie diese Schneemänner sind in der Weihnachtszeit beliebt (Archivbild)
Die Kunsthandwerker im Erzgebirge freuen sich über gute Verkäufe vor Weihnachten, stehen aber vor Herausforderungen. Nun wird bereits an Neuheiten getüftelt, die bald international vorgestellt werden.
Mehr Artikel