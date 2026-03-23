„Das geht an die Existenz“: Einbruchsserie setzt Olbernhauer Unternehmen zu

Marienberg
Einbrecher haben in Olbernhau über Wochen hinweg vor allem Firmen ausgenommen. Doch nun kann die Polizei Ermittlungserfolge vermelden. Es gibt Tatverdächtige.
Damit hat Gerd Sieber nicht gerechnet. Vor rund einem dreiviertel Jahr waren Einbrecher in seinem Betrieb zugange. Sie drangen durch ein Fenster ein, klauten Buntmetall, richteten einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro an. Nun die Überraschung: Der Polizei ist es gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.
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