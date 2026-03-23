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Auch die Firma „Gerd Sieber Metallrecycling“ war betroffen. Die Spuren des Einbruchs sind noch immer zu sehen, das Fenster wurde inzwischen zugemauert.
Auch die Firma „Gerd Sieber Metallrecycling“ war betroffen. Die Spuren des Einbruchs sind noch immer zu sehen, das Fenster wurde inzwischen zugemauert. Foto: Kristian Hahn
Auch die Firma „Gerd Sieber Metallrecycling“ war betroffen. Die Spuren des Einbruchs sind noch immer zu sehen, das Fenster wurde inzwischen zugemauert.
Auch die Firma „Gerd Sieber Metallrecycling“ war betroffen. Die Spuren des Einbruchs sind noch immer zu sehen, das Fenster wurde inzwischen zugemauert. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
„Das geht an die Existenz“: Einbruchsserie setzt Olbernhauer Unternehmen zu
Redakteur
Von Georg Müller
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Einbrecher haben in Olbernhau über Wochen hinweg vor allem Firmen ausgenommen. Doch nun kann die Polizei Ermittlungserfolge vermelden. Es gibt Tatverdächtige.

Damit hat Gerd Sieber nicht gerechnet. Vor rund einem dreiviertel Jahr waren Einbrecher in seinem Betrieb zugange. Sie drangen durch ein Fenster ein, klauten Buntmetall, richteten einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro an. Nun die Überraschung: Der Polizei ist es gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.
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