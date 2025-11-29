Der Advent zieht ins Erzgebirge ein: Seiffener Weihnacht mit kleiner Bergparade eröffnet

Neben der Berg- und Hüttenknappschaft des Spielzeugdorfes begeisterte die Trachtengruppe Lebendiges Spielzeug die Zuschauer.

Den Auftakt der 33. Seiffener Weihnacht am Samstagvormittag haben einige Hunderte Menschen, die die Straßen während der kleinen Bergparade säumten, mitverfolgt. Für Begeisterung sorgten neben den Mitgliedern der Historischen Berg- und Hüttenknappschaft auch die Bergkapelle, Kinder aus der Kurrende und die Trachtengruppe Lebendiges Spielzeug....