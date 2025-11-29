Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Samstagvormittag zogen rund 200 Trachtenträger durch den Ort zum Rathaus.
Am Samstagvormittag zogen rund 200 Trachtenträger durch den Ort zum Rathaus. Bild: Kristian Hahn
Am Samstagvormittag zogen rund 200 Trachtenträger durch den Ort zum Rathaus.
Am Samstagvormittag zogen rund 200 Trachtenträger durch den Ort zum Rathaus. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Der Advent zieht ins Erzgebirge ein: Seiffener Weihnacht mit kleiner Bergparade eröffnet
Von Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben der Berg- und Hüttenknappschaft des Spielzeugdorfes begeisterte die Trachtengruppe Lebendiges Spielzeug die Zuschauer.

Den Auftakt der 33. Seiffener Weihnacht am Samstagvormittag haben einige Hunderte Menschen, die die Straßen während der kleinen Bergparade säumten, mitverfolgt. Für Begeisterung sorgten neben den Mitgliedern der Historischen Berg- und Hüttenknappschaft auch die Bergkapelle, Kinder aus der Kurrende und die Trachtengruppe Lebendiges Spielzeug....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
1 min.
In wenigen Stunden ist es soweit: Der Marienberger Weihnachtsmarkt öffnet
Die Händler sind bis zuletzt mit dem Einräumen und Ausgestalten ihrer Buden beschäftigt. Beim ersten Ansturm muss alles passen.
Thomas Wittig
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
24.11.2025
8 min.
Wo der Nussknacker lebt: Weihnachtszauber im Erzgebirge
 15 Bilder
Historische Nussknacker und der Mini-Nussknacker "Willhelm", der 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS zu Gast war, stehen in der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner in Seiffen.
Wenn der Advent über die Region hereinbricht, leben alte Bräuche wieder auf. Kunsthandwerk und Bergparaden locken viele Besucher. Auch unter Tage wird es bei Kerzenschein und Tannenschmuck besinnlich.
Andreas Hummel (Text) und Hendrik Schmidt (Fotos), dpa
Mehr Artikel