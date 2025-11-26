Der erste Glühwein ist ausgeschenkt: Oberbürgermeister eröffnet Weihnachtsmarkt in Marienberg

Marienberg
Circa 35 Verkaufsstände laden bis 21. Dezember zum Bummeln ein. Dazwischen warten mit den offenen Höfen und der Bergparade zwei Highlights.
Die Lichter an Pyramide und Weihnachtsbaum leuchten, der erste Glühwein ist ausgeschenkt. Bei leichtem Flockenwirbel hat am Mittwochabend Oberbürgermeister André Heinrich den Marienberger Weihnachtsmarkt eröffnet. Die rund 35 Verkaufsstände laden bis 21. Dezember zum Bummeln ein. Ein Höhepunkt ist am Sonntag, 14. Dezember, die Große...
