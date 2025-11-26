Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Der erste Glühwein ist ausgeschenkt: Oberbürgermeister eröffnet Weihnachtsmarkt in Marienberg

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes spielte die Bergkapelle Pobershau.
Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes spielte die Bergkapelle Pobershau. Bild: Thomas Wittig
Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes spielte die Bergkapelle Pobershau.
Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes spielte die Bergkapelle Pobershau. Bild: Thomas Wittig
Marienberg
Der erste Glühwein ist ausgeschenkt: Oberbürgermeister eröffnet Weihnachtsmarkt in Marienberg
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Circa 35 Verkaufsstände laden bis 21. Dezember zum Bummeln ein. Dazwischen warten mit den offenen Höfen und der Bergparade zwei Highlights.

Die Lichter an Pyramide und Weihnachtsbaum leuchten, der erste Glühwein ist ausgeschenkt. Bei leichtem Flockenwirbel hat am Mittwochabend Oberbürgermeister André Heinrich den Marienberger Weihnachtsmarkt eröffnet. Die rund 35 Verkaufsstände laden bis 21. Dezember zum Bummeln ein. Ein Höhepunkt ist am Sonntag, 14. Dezember, die Große...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
21:47 Uhr
2 min.
Eberl über Kane-Verlängerung: "Was spricht dagegen?"
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027.
Max Eberl zeigt sich zuversichtlich, dass Harry Kane beim FC Bayern bleibt. Der Sportvorstand lobt Kanes Entwicklung und sieht keinen Grund für einen Abschied.
25.11.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarkt öffnet: Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Jessica Sehning aus Wildenfels schmückt ihre Bude.
Ab Dienstagabend funkelt der Plauener Altmarkt wieder im Lichterglanz. Vier Wochen lang laden rund 60 Händler zum Besuch des Weihnachtsmarktes ein. Plauen erwartet diesmal noch mehr Gäste von außerhalb.
Bernd Jubelt
15:00 Uhr
1 min.
In wenigen Stunden ist es soweit: Der Marienberger Weihnachtsmarkt öffnet
Die Händler sind bis zuletzt mit dem Einräumen und Ausgestalten ihrer Buden beschäftigt. Beim ersten Ansturm muss alles passen.
Thomas Wittig
21:49 Uhr
3 min.
Straßenbahn in Düsseldorf entgleist - 13 Verletzte
Die Straßenbahn wurde in der Mitte auseinandergerissen.
War es technisches oder menschliches Versagen? Nach dem Straßenbahnunfall in Düsseldorf werden Fahrdaten ausgewertet. Am Abend gab es eine gute Nachricht für Fahrgäste.
Mehr Artikel