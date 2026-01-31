Deutsch-tschechischer Berggottesdienst an Lichtmess in Mauersberg

Marienberg
Vor dem Gottesdienst findet ein kleiner Bergaufzug statt. Damit verbunden sind Straßensperrungen.
Ein deutsch-tschechischer Berggottesdienst findet an Lichtmess in Mauersberg statt. Er beginnt um 18 Uhr in der Dorfkirche. Gegen 17.45 Uhr führt ein kleiner Bergaufzug mit etwa 70 Trachtenträgern vom Dorfplatz in die Kirche. Aus diesem Grund kommt es zu Straßensperrungen. Von 17.40 Uhr bis etwa 18 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Mauersberg (S 221)...
