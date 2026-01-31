MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Mauersberger Dorfkirche findet am Montag ein Berggottesdienst statt.
In der Mauersberger Dorfkirche findet am Montag ein Berggottesdienst statt. Bild: Jan Görner
In der Mauersberger Dorfkirche findet am Montag ein Berggottesdienst statt.
In der Mauersberger Dorfkirche findet am Montag ein Berggottesdienst statt. Bild: Jan Görner
Marienberg
Deutsch-tschechischer Berggottesdienst an Lichtmess in Mauersberg
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Gottesdienst findet ein kleiner Bergaufzug statt. Damit verbunden sind Straßensperrungen.

Ein deutsch-tschechischer Berggottesdienst findet an Lichtmess in Mauersberg statt. Er beginnt um 18 Uhr in der Dorfkirche. Gegen 17.45 Uhr führt ein kleiner Bergaufzug mit etwa 70 Trachtenträgern vom Dorfplatz in die Kirche. Aus diesem Grund kommt es zu Straßensperrungen. Von 17.40 Uhr bis etwa 18 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Mauersberg (S 221)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.12.2025
3 min.
Wahl zum Erzgebirger des Jahres: Das sagt der Amtsinhaber zu den Nominierten
Der Mauersberger Marcel Steinert, Erzgebirger des Jahres 2024, hat seine möglichen Nachfolger unter die Lupe genommen.
Vorjahressieger Marcel Steinert aus Mauersberg findet die Wahl in diesem Jahr ganz schwierig. Dennoch hat er drei Favoriten, von denen er glaubt, dass sie den Sieg unter sich ausmachen.
Thomas Wittig
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
13.01.2026
1 min.
Audi-Diebstahl im Erzgebirge: Auto festgefahren auf Feld bei Mauersberg entdeckt
Die Polizei hat Spuren am gestohlenen Audi gesichert.
Der am Wochenende in Niederschmiedeberg gestohlene Audi A4 wurde an einer Baumböschung zurückgelassen. Die Täter flohen zu Fuß.
Holk Dohle
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
Mehr Artikel