Neue Sonderausstellung im Erzgebirge: DDR-Radios und abstrakte Kunst

Eine neue Schau im Mauersberger-Museum führt historische Unterhaltungstechnik mit abstrakten Skulpturen und Bildern zusammen. Das Programm zur Eröffnung am 28. März.

Unter dem Motto „Retro-Technik trifft edles Design“ präsentiert das Mauersberger-Museum eine neue Sonderausstellung. Die Schau im Dachgeschoss des Hauses führt historische Unterhaltungstechnik mit abstrakten Skulpturen und Bildern zusammen. Unter dem Motto „Retro-Technik trifft edles Design“ präsentiert das Mauersberger-Museum eine neue Sonderausstellung. Die Schau im Dachgeschoss des Hauses führt historische Unterhaltungstechnik mit abstrakten Skulpturen und Bildern zusammen.