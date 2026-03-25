Neue Sonderausstellung im Erzgebirge: DDR-Radios und abstrakte Kunst

Marienberg
Eine neue Schau im Mauersberger-Museum führt historische Unterhaltungstechnik mit abstrakten Skulpturen und Bildern zusammen. Das Programm zur Eröffnung am 28. März.
Unter dem Motto „Retro-Technik trifft edles Design“ präsentiert das Mauersberger-Museum eine neue Sonderausstellung. Die Schau im Dachgeschoss des Hauses führt historische Unterhaltungstechnik mit abstrakten Skulpturen und Bildern zusammen.
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