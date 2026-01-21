„Die Menschen machen sich Sorgen“: Olbernhau erwägt Schulden in Millionenhöhe

Olbernhau. In Olbernhau wird ein neues Feuerwehrgerätehaus benötigt. Das Problem: Es fehlt an genügend Geld. Bürgermeister Jörg Klaffenbach über klamme Kassen und schwierige Entscheidungen.

Freie Presse: Der Januar hat traumhaft begonnen. Der Erzgebirge hat sich in ein Winterwunderland verwandelt. Hatten Sie Zeit, die Wintertage zu genießen?