Drebacher Duo gibt Benefizkonzert

Zu spät aber entspannt gastiert am 22. März in Großrückerswalde.

Seit mehr als 20 Jahren sind Isabell und Sven Haase ein Paar. Genauso lange machen sie auch gemeinsam Musik. Seit 2021 treten die beiden als Duo Zu spät aber entspannt auf. Ihre Auftritte sind Benefizkonzerte. Was sie an Spenden einspielen, geben sie an gemeinnützige Vereine weiter. Viele Jahre ging das Geld an den Verein Eltern krebskranker...