Drohendes Kita-Aus in Marienberg: Eltern erhalten Antwort auf drängende Frage

Vertreter der Stadt und Eltern haben sich getroffen. Es ging energisch zur Sache. Viel drehte sich um die Frage: Warum soll es ausgerechnet die Kita Buratino treffen?

André Heinrich macht sich Notizen. Sein Zettel ist bereits gut gefüllt. Im Sinne einer gemeinsamen Lösung sei er für die Ideen und Anregungen dankbar, betont der Oberbürgermeister. Doch eines wird an diesem Abend in der Stadthalle Marienberg auch klar: Das Grundproblem bleibt; es fehlt an genügend Kindern. André Heinrich macht sich Notizen. Sein Zettel ist bereits gut gefüllt. Im Sinne einer gemeinsamen Lösung sei er für die Ideen und Anregungen dankbar, betont der Oberbürgermeister. Doch eines wird an diesem Abend in der Stadthalle Marienberg auch klar: Das Grundproblem bleibt; es fehlt an genügend Kindern.