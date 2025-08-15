Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Eltern der betroffenen Kinder setzen sich für die Rettung der Kita Buratino ein.
Die Eltern der betroffenen Kinder setzen sich für die Rettung der Kita Buratino ein. Bild: Anne May/Archiv
Marienberg
Drohendes Kita-Aus in Marienberg: Eltern erhalten Antwort auf drängende Frage
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vertreter der Stadt und Eltern haben sich getroffen. Es ging energisch zur Sache. Viel drehte sich um die Frage: Warum soll es ausgerechnet die Kita Buratino treffen?

André Heinrich macht sich Notizen. Sein Zettel ist bereits gut gefüllt. Im Sinne einer gemeinsamen Lösung sei er für die Ideen und Anregungen dankbar, betont der Oberbürgermeister. Doch eines wird an diesem Abend in der Stadthalle Marienberg auch klar: Das Grundproblem bleibt; es fehlt an genügend Kindern.
