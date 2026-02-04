MENÜ
Marienberg
Dutzende Obdachlose: Das unsichtbare Problem im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Wittig
Sie schlafen nicht auf Parkbänken und nicht unter Brücken: Im Erzgebirgskreis sind mindestens 45 Menschen aktuell ohne Wohnung. Doch kaum einer sieht sie. Die Dunkelziffer ist wohl noch höher.

Wenn von Obdachlosigkeit die Rede ist, denken viele an Menschen auf Parkbänken in Großstädten oder Schlafsäcke unter Brücken. Doch auch fernab urbaner Zentren gibt es Obdachlose. Sie sind kaum oder nicht im Stadtbild sichtbar. Jedenfalls im Erzgebirgskreis. Nachts verschwinden sie in leerstehenden Gebäuden, Garagen oder kommen zeitweise bei...
