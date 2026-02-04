Obdachlosigkeit verschwindet nicht, nur weil man sie nicht sieht

Marienberg
Ohne Kommunen und freie Träger gäbe es kaum Hilfe für Obdachlose. Doch das reicht nicht. Es braucht mehr Sensibilisierung der Öffentlichkeit.
Obdachlosigkeit im Erzgebirge? Für viele nicht existent. Eine Fehleinschätzung. Obdachlosigkeit ist auch in der Region Realität. Und sie spielt sich ganz oft im Verborgenen ab: Menschen ziehen bei Freunden von Sofa zu Sofa oder kommen bei Verwandten zeitweise unter. Ihre Schicksale bleiben deshalb oft lange Zeit ungesehen. Damit beginnt ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.