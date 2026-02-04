MENÜ
Ein Wohnungsloser macht sich in einer Notunterkunft auf einem Feldbett bereit für die Nacht.
Ein Wohnungsloser macht sich in einer Notunterkunft auf einem Feldbett bereit für die Nacht. Bild: epd/Symbolbild
Meinung
Marienberg
Obdachlosigkeit verschwindet nicht, nur weil man sie nicht sieht
Redakteur
Von Thomas Wittig
Ohne Kommunen und freie Träger gäbe es kaum Hilfe für Obdachlose. Doch das reicht nicht. Es braucht mehr Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Obdachlosigkeit im Erzgebirge? Für viele nicht existent. Eine Fehleinschätzung. Obdachlosigkeit ist auch in der Region Realität. Und sie spielt sich ganz oft im Verborgenen ab: Menschen ziehen bei Freunden von Sofa zu Sofa oder kommen bei Verwandten zeitweise unter. Ihre Schicksale bleiben deshalb oft lange Zeit ungesehen. Damit beginnt ein...
