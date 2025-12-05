Ein letzter Tanz: Die Olbernhauer Kult-Disko „Halle“ verabschiedet sich nach 35 Jahren

Die Disko war Treffpunkt, Spaßzone, Heimat für Generationen. Mit zwei großen Partys endet das Kapitel Kulturhalle in wenigen Tagen. Für die Betreiber eine emotionale Achterbahnfahrt.

35 Jahre war die Olbernhauer Kulturhalle als stationäre Disko Treffpunkt für Generationen. Nun schließen Marko und Samantha Fay ein Kapitel, das ihr Leben prägte. „Es war eine schwere Entscheidung, die sich aber angebahnt hat“, sagt die Olbernhauerin. Schon als sie ihren Mann vor 18 Jahren kennenlernte, wurde darüber gesprochen, wie lange...