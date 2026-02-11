Einbruch im Erzgebirge: Rätsel um gestohlene Schnitzfiguren

Aus einem Vereinsgebäude in Marienberg haben Einbrecher mehrere Schnitzfiguren entwendet. Wie die Täter in die Räume gelangten, ist noch unklar.

Auf erzgebirgische Schnitzkunst hatten es Einbrecher in Marienberg abgesehen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Demnach drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend vergangener Woche und Dienstagnachmittag in ein Vereinsgebäude in der Straße Am Frischen Brunnen ein und entwendeten...