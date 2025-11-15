Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Eine Supersache“: Neue Eisbahn im Erzgebirge trotz milder Temperaturen pünktlich eröffnet

Samstags und sonntags ist die Eisbahn auf dem Marktplatz bis 20 Uhr geöffnet.
Samstags und sonntags ist die Eisbahn auf dem Marktplatz bis 20 Uhr geöffnet. Bild: Kristian Hahn
Samstags und sonntags ist die Eisbahn auf dem Marktplatz bis 20 Uhr geöffnet.
Samstags und sonntags ist die Eisbahn auf dem Marktplatz bis 20 Uhr geöffnet. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Eine Supersache“: Neue Eisbahn im Erzgebirge trotz milder Temperaturen pünktlich eröffnet
Redakteur
Von Thomas Wittig
Marienberg startet mit einer neuen 450-Quadratmeter-Eisarena in die Saison. Moderne Technik, neue Schlittschuhe und stabile Preise sollen für perfekten Winterspaß auf dem Marktplatz sorgen.

Eislaufen unter freiem Himmel ist in Marienberg seit Samstagnachmittag wieder möglich. Trotz frühlingshafter Temperaturen in den vergangenen Tagen wurde die Eisarena auf dem Marktplatz pünktlich eröffnet. Die 450 Quadratmeter große Anlage ist neu und stammt von einem Verleiher aus Norddeutschland. Das ist das Ergebnis einer Ausschreibung der...
