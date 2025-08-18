Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Einsatz auf gesegneter Erde: Warum sich Menschen im Erzgebirge für einen Friedhof stark machen

Im Einsatz: Mario Tischendorf, Holger Stiehl mit André, Lukas und Uwe Köhler (v. l.).
Im Einsatz: Mario Tischendorf, Holger Stiehl mit André, Lukas und Uwe Köhler (v. l.).
Einsatz auf gesegneter Erde: Warum sich Menschen im Erzgebirge für einen Friedhof stark machen
Von Joseph Wenzel
Der Niederseiffenbacher Friedhof wird seit gut einem Jahrzehnt nicht mehr belegt. Engagierte Menschen haben das Areal auf Vordermann gebracht – mit einem Plan in der Hinterhand.

Etwas abseits hinter der Wettinhöhe verborgen liegt der alte Niederseiffenbacher Friedhof. Bepflanzt mit einer Allee altehrwürdiger Linden und eingefriedet mit einer Trockensteinmauer, gibt der Gottesacker eine mystische Kulisse ab. Doch in den zurückliegenden Jahren nagte der Zahn der Zeit an der Stätte, die seit gut einem Jahrzehnt nicht...
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
18:00 Uhr
3 min.
Festival, Feuerwehrfest und Vogelschießen: Im mittleren Erzgebirge geht es am Wochenende rund
In Hallbach wird am Samstag der Vogel abgeschossen.
Das Wochenende steht vor der Tür, und es gibt noch keinen Plan, wozu die freie Zeit genutzt werden könnte? Fünf Tipps für ein buntes Programm am Samstag und Sonntag.
Joseph Wenzel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
24.07.2025
4 min.
Die Feuerwehrfamilie aus dem Erzgebirge: Was junge Brandschützer von den Schönherrs lernen
Michael und Tina Schönherr wurden für ihren Einsatz mit der Ehrenmedaille der Jugendfeuerwehr Sachsen ausgezeichnet.
Michael und Tina Schönherr haben gleich mehrere Feuerwehr-Ehrenämter inne. Besonders in der Jugendarbeit sind sie engagiert. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung.
Joseph Wenzel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
Mehr Artikel