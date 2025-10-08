Ende einer Ära: Wernsdorf verabschiedet sich von einem Ingenieursmeisterwerk des 20. Jahrhunderts

Wo jahrzehntelang Geduld an der Ampel gefragt war, öffnet sich bald der Weg in die Zukunft: Die alte Flöhabrücke in Wernsdorf wird abgerissen. Wann wird das neue Bauwerk eröffnet?

Nach fast einem Jahrhundert wird derzeit die Straßenbrücke über die Flöha bei Wernsdorf abgerissen. Autofahrer kennen die Engstelle mit der Baustellenampel seit Jahrzehnten. Jetzt kommt das Ende sogar schneller als gedacht, und eine Kupfertafel bleibt als Zeitzeuge erhalten.