Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Ende einer Ära: Wernsdorf verabschiedet sich von einem Ingenieursmeisterwerk des 20. Jahrhunderts

Mit einer Hydraulikzange reißt ein Bagger den Beton der Straßenbrücke auf. Im Hintergrund die neu gebaute Brücke.
Mit einer Hydraulikzange reißt ein Bagger den Beton der Straßenbrücke auf. Im Hintergrund die neu gebaute Brücke. Bild: Ingolf Wappler
Mit einer Hydraulikzange reißt ein Bagger den Beton der Straßenbrücke auf. Im Hintergrund die neu gebaute Brücke.
Mit einer Hydraulikzange reißt ein Bagger den Beton der Straßenbrücke auf. Im Hintergrund die neu gebaute Brücke. Bild: Ingolf Wappler
Marienberg
Ende einer Ära: Wernsdorf verabschiedet sich von einem Ingenieursmeisterwerk des 20. Jahrhunderts
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo jahrzehntelang Geduld an der Ampel gefragt war, öffnet sich bald der Weg in die Zukunft: Die alte Flöhabrücke in Wernsdorf wird abgerissen. Wann wird das neue Bauwerk eröffnet?

Nach fast einem Jahrhundert wird derzeit die Straßenbrücke über die Flöha bei Wernsdorf abgerissen. Autofahrer kennen die Engstelle mit der Baustellenampel seit Jahrzehnten. Jetzt kommt das Ende sogar schneller als gedacht, und eine Kupfertafel bleibt als Zeitzeuge erhalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
16.09.2025
5 min.
Cainsdorfer Brücke in Zwickau: Neubau nach 20 Jahren Anlauf
Baubürgermeisterin Silvia Queck und der Leiter des Tiefbauamtes stellten die aktuellen Pläne zum Neubau der Cainsdorfer Brücke vor.
Kaum ein anderes Bauprojekt in Zwickau zieht sich so lange hin wie der Neubau der Cainsdorfer Brücke. Nach jahrelangen Verhandlungen und Rechenspielen stellt die Stadt jetzt ihre Pläne vor.
Frank Dörfelt
01.08.2025
4 min.
Großbaustelle in Neuhausen: Brückenneubau und Fahrbahnerneuerung bis Ende 2026
In Neuhausen läuft derzeit auf der Olbernhauer Straße ein umfangreiches Bauprojekt.
Seit Juni ist die Olbernhauer Straße in Neuhausen im Erzgebirge voll gesperrt. Grund ist ein umfangreiches Bauprojekt. Anwohner berichten von deutlich hörbaren Arbeiten mitten im Ort.
Heike Hubricht, Karlheinz Schlegel
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel