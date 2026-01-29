„Entweder man liebt Fasching – oder man hasst ihn“: Wie sich die Niederlautersteiner Karnevalisten neu erfinden

Der NCV ist einer der ältesten Faschingsvereine der Region. Von einem angestaubten Image aber keine Spur. Viele junge Leute treten dem Verein bei, bei dem am Aschermittwoch längst nicht alles vorbei ist.

„Die Stimmung ist klasse, die Musik ist klasse, und sie haben ein super Männerballett." Xenia Lotzenburger ist einfach nur begeistert vom Niederlautersteiner Carnevalsverein. Schon seit mehreren Jahren ist die Marienbergerin Gast bei den Veranstaltungen des NCV – auch, weil dort viele junge Leute die Szenerie bestimmen. Und das in einem der...