MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • „Entweder man liebt Fasching – oder man hasst ihn“: Wie sich die Niederlautersteiner Karnevalisten neu erfinden

Die „Wilde Herde“ beim Training: Seit vergangenem Jahr hat der NCV wieder eine Kindertanzgruppe.
Die „Wilde Herde“ beim Training: Seit vergangenem Jahr hat der NCV wieder eine Kindertanzgruppe. Bild: Kristian Hahn
Beim Fasching in Niederlauterstein darf das Männerballett nicht fehlen.
Beim Fasching in Niederlauterstein darf das Männerballett nicht fehlen. Bild: Jan Irmscher
Claudia Nitzke steht dem Niederlautersteiner Carnevalsverein als Präsidentin vor.
Claudia Nitzke steht dem Niederlautersteiner Carnevalsverein als Präsidentin vor. Bild: Kristian Hahn
Die „Wilde Herde“ beim Training: Seit vergangenem Jahr hat der NCV wieder eine Kindertanzgruppe.
Die „Wilde Herde“ beim Training: Seit vergangenem Jahr hat der NCV wieder eine Kindertanzgruppe. Bild: Kristian Hahn
Beim Fasching in Niederlauterstein darf das Männerballett nicht fehlen.
Beim Fasching in Niederlauterstein darf das Männerballett nicht fehlen. Bild: Jan Irmscher
Claudia Nitzke steht dem Niederlautersteiner Carnevalsverein als Präsidentin vor.
Claudia Nitzke steht dem Niederlautersteiner Carnevalsverein als Präsidentin vor. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Entweder man liebt Fasching – oder man hasst ihn“: Wie sich die Niederlautersteiner Karnevalisten neu erfinden
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der NCV ist einer der ältesten Faschingsvereine der Region. Von einem angestaubten Image aber keine Spur. Viele junge Leute treten dem Verein bei, bei dem am Aschermittwoch längst nicht alles vorbei ist.

„Die Stimmung ist klasse, die Musik ist klasse, und sie haben ein super Männerballett.“ Xenia Lotzenburger ist einfach nur begeistert vom Niederlautersteiner Carnevalsverein. Schon seit mehreren Jahren ist die Marienbergerin Gast bei den Veranstaltungen des NCV – auch, weil dort viele junge Leute die Szenerie bestimmen. Und das in einem der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
3 min.
„Einfach nur dreist“: Diebe räumen uriges Försterhäusel im Erzgebirge aus
Anneli und Gert Walther und Vereinschef Eckhard Oettel (hinten) im Försterhäusel.
Die Mitglieder des Heimatvereins Niederlauterstein sind fassungslos. Sie fragen sich: Wer macht so etwas? Und: Werden die geklauten Figuren je wieder auftauchen?
Georg Müller
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
23.01.2026
3 min.
„Können es kaum erwarten“: Für Feuerwehrleute im Erzgebirge beginnt bald ein neues Kapitel
Oberbürgermeister André Heinrich versenkt den symbolischen Nagel, rechts: Zimmerer Ronny Ebert.
Marienberg baut ein neues Feuerwehrgerätehaus. Kosten: fast zwei Millionen Euro. Für die Einsatzkräfte aus dem Ortsteil Niederlauterstein soll sich vieles verbessern.
Georg Müller
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel