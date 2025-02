Erheblicher Sachschaden bei Unfall im Erzgebirge

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Olbernhau.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 3. Februar in Olbernhau ereignet hat. Demnach war gegen 7.50 Uhr ein blauer Dacia Sandero auf dem Heinrich-Heine-Weg unterwegs. An der Ampel bog das Fahrzeug nach links auf die Grünthaler Straße in Richtung Zentrum ab. Beim Abbiegevorgang stieß das Auto mit einem auf der Grünthaler Straße durchfahrenden silbergrauen VW-Transporter zusammen, wobei an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere Fahrzeugführer, die hinter den Unfallbeteiligten gefahren sind. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfall werden gebeten, sich im Polizeirevier Marienberg zu melden: Telefon 03735 6060. (bz)