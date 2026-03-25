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Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster Zutritt.
Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster Zutritt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/archiv
Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster Zutritt.
Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster Zutritt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/archiv
Marienberg
Erneut Einbruch in eine Firma in Olbernhau
Redakteur
Von Katrin Hofmann
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Unbekannte sind in einen Betrieb in Olbernhau eingebrochen. Bereits vergangenes Jahr hatte es in der Stadt eine Serie von Einbrüchen in Unternehmen und Wohnhäuser gegeben.

In der Nacht von Montag zu Dienstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude an der Brandauer Straße in Olbernhau eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitgeteilt. Der vermutete Tatzeitraum liegt laut einem Sprecher der Polizei zwischen dem 23. März, 22.45 Uhr und dem 24. März, 6 Uhr am Morgen.
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