Erzeugertreffen im Erzgebirge: Naturmarkt lockt hunderte Besucher ins Welterbeareal

Zum siebten Mal fand in der Olbernhauer Saigerhütte ein Naturmarkt statt. Ein weiterer Höhepunkt folgt dort schon nächstes Wochenende.

Auf dem in siebter Auflage vom Landschaftspflegeverband Zschopau-/Flöhatal veranstalteten Naturmarkt haben sich am Samstag in Olbernhau hunderte Menschen umgesehen. Wie Melvin Kreißig, Geschäftsführer des Verbandes, sagt, boten 23 Direktvermarkter und Handwerker ihre Erzeugnisse an. Partner des Verbandes informierten über ihre Arbeit. In und...