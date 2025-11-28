Erzgebirge: Besonderer Hutzennachmittag in Böttcherfabrik

Die Veranstaltung in Pobershau steht im Zeichen traditioneller Erzgebirgskultur und bietet eine Gelegenheit, regionale Bräuche wie Basteln und gemeinsames Musizieren zu pflegen.

Zu einem besonderen Hutzennachmittag mit Katja und Betti lädt der Verein der Literatur im Erzgebirge für den 29. November ins Ausstellungszentrum Böttcherfabrik in Pobershau ein. Die um 15 Uhr beginnende Veranstaltung steht im Zeichen traditioneller Erzgebirgskultur und bietet eine Gelegenheit, regionale Bräuche wie Basteln und gemeinsames...