Erzgebirge: Bierkästen und Glasflaschen landen auf Straße und Feld

Bei Dörnthal war offenbar wegen eines technischen Defektes die Sicherungseinrichtung der Ladefläche eines Lkw gebrochen.

Bierkästen samt Glasflaschen sind am Morgen des 2. September auf der Fahrbahn der Freiberger Straße und auf einem Feld bei Dörnthal gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 56 Jahre alter Fahrer mit seinem Lkw der Marke MAN gegen 9 Uhr auf der Straße aus Richtung Pfaffroda unterwegs. Ungefähr 400 Meter vor dem Ortseingang Dörnthal brach...