Erzgebirge: BMW fast doppelt so schnell auf der B 174 wie erlaubt unterwegs

Auf den Fahrer kommen unter anderem zwei Monate Fahrverbot zu.

Gelobtland.

Mit 139 km/h bei erlaubten 70 ist ein BMW am Morgen des 14. Juli auf der B 174 unterwegs gewesen, als er in eine Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz geriet. Die Beamten nahmen zwischen 8.30 und 10 Uhr mit der Laserpistole eine Geschwindigkeitskontrolle in Höhe Gelobtland vor. Im angegebenen Zeitraum passierten insgesamt 45 Fahrzeuge die Messstelle, wovon sich zehn Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h für Pkw beziehungsweise 60 km/h für Lkw hielten. Spitzenreiter war besagter BMW, der mit 139 km/h gemessen wurde. Auf den Fahrzeugführer dürften ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister zukommen. (bz)