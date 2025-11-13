Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Steven Parry Donald
Bild: Steven Parry Donald
Marienberg
Erzgebirge: Böttcherfabrik wird zur Folk-Bühne
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Die Folk-Band North Sea Gas aus Schottland gastiert auf ihrer Deutschlandtour in Pobershau

Am 16. November gastiert die aus Schottland stammende Band North Sea Gas (Foto) in der Pobershauer Böttcherfabrik an der Dorfstraße 112. Start ihres Konzertes ist um 18.30 Uhr. Dave Gilfillan und Ronnie MacDonald haben die 70 überschritten und zusammen mit Grant Simpson unterhalten sie Publikum weltweit mit einem Mix aus traditioneller und...
