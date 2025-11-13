Erzgebirge: Böttcherfabrik wird zur Folk-Bühne

Marienberg
Die Folk-Band North Sea Gas aus Schottland gastiert auf ihrer Deutschlandtour in Pobershau
Am 16. November gastiert die aus Schottland stammende Band North Sea Gas (Foto) in der Pobershauer Böttcherfabrik an der Dorfstraße 112. Start ihres Konzertes ist um 18.30 Uhr. Dave Gilfillan und Ronnie MacDonald haben die 70 überschritten und zusammen mit Grant Simpson unterhalten sie Publikum weltweit mit einem Mix aus traditioneller und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.