Erzgebirge: Die Bundespolizei vollstreckt am Grenzübergang Reitzenhain mehrere Haftbefehle

Bei Einreisekontrollen hat die Polizei gleich mehrere Männer ertappt, die mit der Justiz in Konflikt gekommen sind.

Erzgebirge.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten über das Wochenende hinweg am Grenzübergang Reitzenhain mehrere Personen. So wurde am Samstag ein Mann aus Rumänien überprüft. Die Kontrolle ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Fälschung beweiserheblicher Daten. Der 54-jährige Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von fast 2500 Euro aufbringen und in das Bundesgebiet einreisen.