Erzgebirge: Dorf erlebt ein Wochenende voller Blaulicht

Vor 150 Jahren wurde die Feuerwehr Seiffen gegründet. Das haben die Kameraden gemeinsam mit Besuchern nun drei Tage lang gefeiert. Ein Fahrzeugkorso bot nicht nur etwas für die Augen.

Die Freiwillige Feuerwehr des Spielzeugdorfes Seiffen kann auf ein beachtliches Alter von 150 Jahren zurückblicken. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende ausgiebig gefeiert. Bereits am Freitagabend startete der Blaulicht-Feier-Marathon im Festzelt. Am Samstag ist das bereits im März angekommene Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20)...