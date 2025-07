Erzgebirge: Einreise endet für zwei Männer im Gefängnis

In Reitzenhain war Schluss mit der Reise: Zwei Männer konnten ihre offenen Geldstrafen nicht bezahlen.

Reitzenhain.

Die Einreise nach Deutschland hat erneut für zwei Personen in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) geendet. Zunächst war bereits Montagnacht ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in eine JVA eingeliefert worden. Im Rahmen der wieder eingeführten Grenzkontrollen überprüften Bundespolizisten in Reitzenhain in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.20 Uhr einen 37-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Dabei stellten die Beamten eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Arnsberg zur Strafvollstreckung fest. Der 37-Jährige war wegen Diebstahls vom Amtsgericht Arnsberg zu einer Geldstrafe von 1200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert, heißt es in einer Pressemitteilung.