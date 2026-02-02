Erzgebirge: Fünf Hundewelpen nach Grenzkontrolle in Tierheim unter Quarantäne

Die Hunde wurden bei einer Kontrolle in Reitzenhain entdeckt. Da sie nicht vollständig geimpft sind, wurde eine Veterinärärztin kontaktiert.

Drei Tierboxen mit insgesamt fünf Hundewelpen befanden sich im Kofferraum des Kleinbusses eines 32-jährigen Bulgaren, der am Grenzübergang Reitzenhain von der Bundespolizei kontrolliert worden ist. Für die Tiere lagen zwar europäische Heimtierausweise vor. Die Welpen waren laut Ausweisstempeln jedoch noch nicht ausreichend gegen Tollwut...