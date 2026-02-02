MENÜ
Die Welpen waren noch nicht ausreichend gegen Tollwut immunisiert.
Die Welpen waren noch nicht ausreichend gegen Tollwut immunisiert.
Marienberg
Erzgebirge: Fünf Hundewelpen nach Grenzkontrolle in Tierheim unter Quarantäne
Von Holk Dohle
Die Hunde wurden bei einer Kontrolle in Reitzenhain entdeckt. Da sie nicht vollständig geimpft sind, wurde eine Veterinärärztin kontaktiert.

Drei Tierboxen mit insgesamt fünf Hundewelpen befanden sich im Kofferraum des Kleinbusses eines 32-jährigen Bulgaren, der am Grenzübergang Reitzenhain von der Bundespolizei kontrolliert worden ist. Für die Tiere lagen zwar europäische Heimtierausweise vor. Die Welpen waren laut Ausweisstempeln jedoch noch nicht ausreichend gegen Tollwut...
