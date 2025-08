Erzgebirge: Irische Folkmusik erklingt zum Terrassenkonzert

Die Chemnitzer Band The Cluricaune ist am 2. August in Marienberg an der Baldauf-Villa zu Gast.

Irische Folkmusik erwartet die Besucher des 3. Terrassenkonzerts am 2. August an der Marienberger Baldauf-Villa. Die Chemnitzer Band The Cluricaune präsentiere „in beeindruckender Weise Musik und Lebenskultur Irlands. Durch die exzellente Auswahl sowohl bekannter Pubsongs als auch selten gespielter Tunes entspinnt sich ein lebendiger...