Erzgebirge: Kind bei Unfall schwer verletzt

Auf der B 171 in Zöblitz erfasste ein Audi einen elfjährigen Jungen, der die Straße überqueren wollte. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Zöblitz ist ein Kind schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochnachmittag in einer Pressemeldung mit. Der Unfall ereignete sich auf der Johannisstraße (B 171) des Marienberger Ortsteils. Laut Polizeibericht kam es dort gegen 7.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem... Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Zöblitz ist ein Kind schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochnachmittag in einer Pressemeldung mit. Der Unfall ereignete sich auf der Johannisstraße (B 171) des Marienberger Ortsteils. Laut Polizeibericht kam es dort gegen 7.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem...