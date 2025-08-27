Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bild: Symbolfoto: Harry Härtel/Archiv
Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bild: Symbolfoto: Harry Härtel/Archiv
Marienberg
Erzgebirge: Kind bei Unfall schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Auf der B 171 in Zöblitz erfasste ein Audi einen elfjährigen Jungen, der die Straße überqueren wollte. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Zöblitz ist ein Kind schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochnachmittag in einer Pressemeldung mit. Der Unfall ereignete sich auf der Johannisstraße (B 171) des Marienberger Ortsteils. Laut Polizeibericht kam es dort gegen 7.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem...
